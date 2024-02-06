اجتماع طاريء باتحاد الكرة لإعلان حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر| التفاصيل

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة ان مجلس الادارة سيعقد اجتماعا طارئا خلال ساعة لمناقشة جميع التفاصيل الاخيرة المتعلقة باختيار حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وأكد المصدر لـ صدى البلد انه تم الاتفاق على تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن لقيادة منتخب مصر على ان يكون ابراهيم مديرا للمنتخب.

وعلم صدى البلد ان محمد يوسف المدير الفني السابق للاهلي اعتذر عن الاستمرار بمنصب المدرب العام للفراعنة بعد تعيينه اول امس الاحد حيث كان من المفترض استمراره مع جهاز فني اجنبي .

وعن بقية اعضاء الجهاز الفني بقيادة حسام حسن فقد دخل ضمن الترشيحات احمد الكأس وسيد معوض ومحمد شوقي وطارق السعيد لاختيار المدرب العام والمدرب المساعد.