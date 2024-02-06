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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التخبط متواصل.. تعليق مثير من الصقر بعد تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد حسن علي تعيين حسام وابراهيم حسن لقيادة منتخب مصر لكرة القدم بعد أيام من إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الكوميديا السوداء عنوان المرحلة والتخبط مازال عرضا مستمرا وهذا ما لا تستحقه الكرة المصرية إطلاقًا في ظل خروج قرارات عشوائية غير مدروسة من أصحاب القرار ودائمًا ما نعيد نفس الغلطات ولا نتعلم نهائيا من دروس الماضي

وتابع :" خرج علينا اتحاد الكرة المصري ببيان يعلن فيه رحيل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب وتعيين الكابتن محمد يوسف مدربا وسيتم اختيار مدير فني أجنبي جديد للمنتخب.

واستطرد قائلا: مع البيان تم تعيين الكابتن علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد المصري ليخرج علينا الكابتن علاء  في تصريح متسائلًا ومندهشا عن هوية المدير الفني للمنتخب كونه أجنبيا أو مصريا !! وكان الأولى أن يتم توجيه هذا السؤال لمن خرج بالبيان وأعلن أن المدير الفني القادم أجنبي وهم السادة في اتحاد الكرة المصري الذين اعتادوا دائما على القرارات المتسرعة العشوائية وسبق وأن حدث نفس السيناريو في تعيين إيهاب جلال الذي استمر شهرين ورحل وجاء فيتوريا بعده بعقد خرافي والمحصلة كانت صفر.

وواصل أحمد حسن، قائلا: استمرارا للتخبط تم تعيين الكابتن محمد يوسف مدربًا عامًا قبل اختيار المدير الفني والذي شغل منصب المدير الفني للنادي الأهلي والعديد من الأندية وحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي كمدير فني للأهلي ومن الصعب العمل تحت قيادة مدير فني مصري ليتم عرض منصب المدير الاداري للمنتخب عليه بدلا من المدرب العام.

وقال الصقر في تعليقه على قرارات اتحاد الكرة: الأسوأ جاء سريعًا والتخبط عرض مستمر و هيبة الكرة المصرية تدفع الثمن وكل من يتحدث يتم اتهامه بالمتاجرة والجمهور المصري يتساءل هل نستحق كل ما يحدث ومتى يتم محاسبة المسؤولين عن كل الاخفاقات التي حدثت وتحدث تباعًا ومن يحاسب المقصرين ويرد للكرة المصرية ولو جزء بسيط مما تستحق!

وخلص إلى القول: “في النهاية .. مهما كان القرار المنتظر بشأن تعيين المدير الفني الذي نتمنى له التوفيق سواء كان الكابتن حسام حسن أو غيره لكننا في النهاية نتمنى توفير المناخ الصحي للنجاح لأنه في النهاية منتخب مصر الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى حقل تجارب بعض الهواة ممن لا يجيدون اتخاذ القرار الصحيح”.

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