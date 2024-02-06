مدير فنى وطني للمنتخب.. عمرو الدردير يكشف هوية خليفة فيتوريا

بات التوأم حسام وإبراهيم حسن الأقرب لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة بشكل رسمي بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي فيتوريا"

ورحل البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية.

ويتولى حاليًا محمد يوسف القيادة الفنية للفراعنة بشكل مؤقت، ولكن بعد الاستقرار على اسم المدرب، سيكون يوسف في منصب المدرب العام في الجهاز الجديد.