مهيب عيد الهادي يوضح حقيقة تعيينه في جهاز المنتخب

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن عدم صحة تعيينه مستشار إعلامي للمنتخب الوطني.

وكتب مهيب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي إكس: "كل ما اثير عن تعييني متحدثا باسم منتخب مصر غير صحيح، كل التوفيق للكابتن حسام والكابتن إبراهيم في مهمتهم الجديدة".

وتولى التوأمان حسام وإبراهيم حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة بشكل رسمي بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: "الكابتن محمد يوسف يتواجد الآن داخل مقر اتحاد الكرة لتقديم اعتذار رسمي عن الاستمرار بمنصبه كمدرب عام للمنتخب بعد الاستقرار على تعيين الكابتن حسام حسن".