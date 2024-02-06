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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي يلتقي ميقاتي لبحث وقف الحرب في غزة

صدى البلد

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، في بيروت بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ورئيسة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين، وعن الجانب اللبناني حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال الاجتماع، إن زيارته إلى لبنان تندرج في إطار جولة على عدد من الدول في سياق المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وإبعاد الأخطار عنه، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وشدد سيجورنيه على أن انتخاب رئيس جديد للبنان مسألة اساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة، مؤكدا أولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية.

وزير الخارجية الفرنسي نجيب ميقاتي ستيفان سيجورنيه

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