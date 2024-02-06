الدقهلية .. تأجيل محاكمة المتهم بحرق مبكانيكى بقرية ميت الكرماء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم، وعضوية المستشارين ناجي نصر هلال، وشريف مصطفى زاهر، وأحمد سعيد الفقي، تأجيل محاكمة حماده الذكى والمتهم في القضية رقم 11292 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2399 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة بالتخلص من جاره بعدما أشعل فيه النار بسبب خلاف جيرة بينهم بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا لجلسة 5 مارس المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

كان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم حمادة ال.م.إ. محبوس، للمحاكمة الجنائية، وذلك لأنه في 7/8/2023 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، قتل المجني عليه محمود عبد الله عبد العاطي القصبي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للإشتعال "زجاجة تحوي مادة الجازولين"، وما أن ظفر به برؤيته قابعا داخل دراجته الآلية، نثر عليها تلك المادة، وأضرم النيران بها، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء فى بيان الإحاله أنه أتلف عمدا الدراجة الآلية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيها، على النحو المبينڜ بالتحقيقات كما أحرز أداة "مادة الجازولين المعجلة للإشتعال"، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.