حظهم سيئ..رحمة وزوجها أول يوم بالشقة تحولت لرماد بسبب تسريب الغاز بدمياط|شاهد

رحمة وزوجها وعندها طفلان، كانت بتنقل لسكن جديد بمنطقه الاعصر بمدينة دمياط وبعد يومين فقط تحولت حياتهم إلى رماد والسبب تسريب الغاز بالشقة الجديدة أدى إلى انفجار قوى وتدمير الشقه و٣ شقق أخرى في نفس الدور والدور الأرضي.

تانى يوم انتقالهم للشقة تحولت لرماد

البداية، عندما قامت رحمه باستلام الشقه من المالك ولا تعلم أن هناك مشكله في وصله الغاز الخاص بالشقه وبعد يومين من فرش الشقه ، بمجرد دخولها الشقه هى وزوجها واولادها، وقام زوجها بالضغط على الاضاءه بالشقه لانارتها ، وقع انفجار قوى أدى إلى حريق هائل أدى لتدمير الشقه وتدمير ٣ شقق للجيران.

رحمه وزوجها اصيبوا بحروق

على الفور تم محاوله إنقاذ رحمه وزوجها واولادها ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج واسعارهم وهما مصابين بنسبه حروق كبيرة بالجسم ومحجوزين بالعنايه المركزة.

وأكد شهود العيان من الجيران، انهم فؤجئوا مساء أمس الأول بانفجار ضخم يهز العماره والمنطقه كلها وأثر على شققهم وادى إلى تدمير بعض محتويات الشقق وتكسير جدران الشقق وانهيارها.

خطأ في توصيل الغاز أدى لانفجار

واشاروا، أن الأمر قضاء وقدر ولكنه كانت نتيجه وجود مشكله في وصلات الغاز الخاصه بتلك الشقه السكنيه والذى أدى لتدريب الغاز وانفجار خط الغاز بالشقه.

تسريب الغاز، أدى إلى انفجار قوى بإحدى الشقق السكنيه بمنطقه الاعصر بدمياط نتج عنه تدمير محتويات الشقه بالكامل واصابه الزوج والزوجه باصابات بالغه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.