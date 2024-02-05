دمياط .. تحرير 1337 محضرا تموينيا خلال يناير الماضي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على مدار شهر يناير الماضي تم خلالها تحرير ١٣٣٧محضر.

جاء من بين المحاضر تحرير ٢٠٦ محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير ١١٣١ محضراً خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، ىعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وفي السياق ذاته تم التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط ١٧ شيكارة أرز ابيض بإجمالي ٨٥ كيلو مجهول المصدر، ضبط ١٠٩ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط ٨٥١ كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.