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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معامل المركز القومي للبحوث تستقبل أوائل طلبة التحول الرقمي بالقاهرة والأسمرات أهالينا

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

استقبلت اليوم معامل المركز القومي للبحوث برئاسة الأستاذ الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز الزيارة المدرسية لأوائل طلاب التحول الرقمي بتعليم القاهرة لأكثر من ١٢٠ طالبا، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر الرقمية. 

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذا لتوجيهات وزير التربية التعليم   بنشر الوعي المجتمعي، وتقديم خدمات الثقافة العلمية والتوعية بأهمية البحث العلمي ودوره في النهوض بكافة مجالات التنمية.


ويأتي مشروع التحول الرقمي بالقاهرة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر الرقمية في التعليم بمدارس القاهرة تحت قيادة مدير مديرية الترببة و التعليم أيمن موسى وإشراف وكيل المديرية لشؤون الإدارات زينب عبد الفتاح والمنسق العام للتحول الرقمي محمود حسن وتدريب  وإشراف رضا الكرداوي إستشاري تكنولوجيا التعليم.


ويستهدف المشروع تطبيق التقنيات والحلول الحديثة في العمليات التعليمية بهدف تعزيز خبرات التعلم والتدريس لكل الأطراف المعنية من طلاب ومعلمين والربط بين التعليم في المدارس والبحث العلمي، ومن هنا انطلقت فكرة.


هذه الزيارة بهدف  تعزيز التواصل مع طلاب المدارس في المراحل المختلفة لإمدادهم بما هو جديد في البحث العلمي وتوسيع آفاقهم العلمية، والإجابة على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم بما يخدم كافة مجالات التوعية، ونشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع لذلك تم عمل عدة زيارات داخل معامل واقسام معاهد المركز المختلفة.


ويأتي ذلك تماشيا مع عقد مسابقة لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى القاهرة
لإجراء أبحاث علمية مشتركة لتعليمهم آليات البحث العلمى بما يتناسب مع أعمارهم، وأن تكون مشتركة لتأهيلهم للعمل معا كفريق واحد ، بحيث يضم كل مشروع بحثي  ما لا يقل عن 5 طلاب.

وقام رؤساء المعاهد وأقسام المركز المختلفة  بتقديم شرح مفصل لطلاب المدارس حول تاريخ المركز القومي للبحوث، ودوره ومساهمته في دفع عجلة التنمية في مصر،  وأجابوا على كافة استفساراتهم العلمية، حيث أبدى الطلاب إعجابهم وانبهارهم بالدور العلمي الذى يقوم به علماء المركز في كافة المجالات الحيوية المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة الطلابية تضمنت طلاب من  إدارات تعليميه مختلفة منها  إدارة مصر الجديدة والسلام والمقطم والخليفة والمعصرة وطلاب الأسمرات أهالينا والمحروسة.

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