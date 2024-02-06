أحمد موسى: وقف إطلاق النار في غزة بإرادة أمريكا.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي على مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لقاء في غاية الأهمية في هذا التوقيت".

وتابع أحمد موسى: "وزير الخارجية الأمريكية نقل تحيات بايدن للرئيس السيسي وأكد استمرار أمريكا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا".

وأردف أحمد موسى: "اللقاء تطرق للمجهودات المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتابع أحمد موسى: "أمريكا لو عايزة توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف لأن أمريكا هي التي تقدم الدعم الكامل لإسرائيل بالأسلحة".

وأكمل أحمد موسى: "الرئيس السيسي تحدث عن مجهودات مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".