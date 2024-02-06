سمير فرج يكشف سبب زيارة بلينكن إلى مصر للمرة الخامسة

كشف سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف “فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تعد الخامسة لمصر في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن الزيارة لها أهمية بعد أزمة الحوثيين وبعد الاجتماع الذي تم في أمريكا وخرج باتفاق لهدنة في غزة بحضور رؤساء أجهزة مخابرات، وبلينكن مكلف بوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع المفكر الإستراتيجي، أن محور فيلادلفيا يخضع لاتفاق أمني بناء على اتفاقية السلام كامب ديفيد، مشيرا إلى أن نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي سيدخل السجن بعد خضوعه للمحاكمة.