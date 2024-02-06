أستاذ علوم سياسية: مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين خلال زيارة بلينكن

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، جاءت من أجل التأكيد على الرفض المصري التهجير القسري للفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن وزير الخارجية الأمريكي، يعلم أهمية العلاقات مع مصر، خاصة أن الحرب على غزة، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

أمام الكونجرس

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه اتهامات، بعدم السعي نحو حل الصراع الدائر الآن في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يحدث في فلسطين، مؤكدا أنه سيكون هناك استجوابات لمسئولين أمريكيين أمام الكونجرس.