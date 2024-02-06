جريمة مخلة بالشرف.. أحمد موسى: حملة الطنطاوي زورت توكيلات انتخابات الرئاسة

علق الإعلامي أحمد موسى، على محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حملة أحمد طنطاوي قامت بتزوير توكيلات الرئاسة وإحنا عرضنا ساعتها التزوير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "أحمد طنطاوي راح المحكمة النهاردة، والمحكمة أصدرت حكم بحبس احمد طنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "أحمد طنطاوي مدان في جريمة تزوير أوراق، وقضايا التزوير من الجرائم المخلة بالشرف، ولو عنده انتخابات اتحاد طلبة ميقدرش ينزلها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "تم حبس 21 متهما من أفراد حملته والذين شاركوا في تزوير التوكيلات"، مختتما "أحمد طنطاوي عنده استئناف على الحكم ".