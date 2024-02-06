جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل

أطلقت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان اليوم عددا من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.

تقام الدورات برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتشمل الدورات تدريب المدربين وإدارة الموارد البشرية ، و تستمر خذه الدورات حتي منتصف شهر مارس ٢٠٢٤ .

كشفت وحدة التنمية البشرية بجامعة حلوان او التسجيل للراغبين و الالتحاق بالبرامج التدريبية من خلال مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتقام الدورات بإشراف كل من هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.