رئيس جامعة الأقصر: مشروع خلق البدائل الاقتصادية يدعم القطاع السياحي

أكد رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، أن مشروع "خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية المبنية على القطاع السياحي وبرنامج احتضان "حلمك" يهدف إلى دعم وتطوير القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة، اليوم،الثلاثاء، افتتاح مؤسسة "إنرووت" للتنمية، لمشروع خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية المبنية على القطاع السياحي وبرنامج احتضان "حلمك" بالتعاون مع مؤسسة (سيديال) الأسبانية، بتمويل من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي.

أشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الخدمات والبرامج السياحية المقدمة للسياح وتطوير تجربة السياح؛ لتواكب المعايير الدولية للسياحة، بجانب دعم الشباب رواد الأعمال لإنشاء شركات ابتكارية مستدامة تساهم في تطوير القطاع السياحي وتساعد علي تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات.