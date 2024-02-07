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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الأطباء تشارك بالمؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في «غزة» بعمان

المؤتمر
المؤتمر

تشارك النقابة العامة لأطباء مصر، في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة، الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير 2024، بناء على دعوة من نقابة الأطباء الأردنية والجمعية الطبية العربية الأمريكية الوطنية.

ويضم وفد النقابة، النقيب العام لأطباء مصر د. أسامه عبد الحي، والأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء – الذراع الإغاثي لنقابة أطباء مصر- د. خالد أمين، حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية وسبل إعادة إعمارها، وتقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة.

ويترأس نقيب أطباء مصر وعضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر، د. أسامه عبد الحي، إحدى جلسات المؤتمر، الذي يعقد بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية والمؤسسات الدولية من أكثر من 25 دولة.

وأكد د. أسامه عبد الحي، أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات كارثيا، جراء تواصل استهداف الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعمد إخراجها عن الخدمة، بالإضافة إلى الضغط النفسي والجسدي للكوادر الصحية والطبية وطواقم الإسعاف التي لم تتوقف لحظة عن تقديم خدماتها رغم الإنهاك ونقص الإمكانات والأعداد الهائلة للشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن المؤتمر يركز على دراسة واقع القطاع الصحي بالقطاع المحاصر، لدراسة الاحتياجات اللازمة له، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة.

جدير بالذكر أن الجهود الإغاثية لنقابة أطباء مصر خلال هذه الكارثة الإنسانية بدأت منذ اليوم الأول للعدوان مرتكزة على ثلاثة محاور؛ الأول هو فتح باب التبرعات وإعداد شحنات من المواد الإغاثية، من خلال المشاركة في إعداد وتجهيز قافلتين إغاثيتين، والثاني هو فتح باب التطوع للأطباء، وتدريب البعض منهم بالمشاركة مع الهلال الأحمر المصري، تمهيداً للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين والمتضررين.

وتضمن المحور الثالث لجهود نقابة الأطباء، المشاركة في كافة البرامج التنسيقية مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات والفاعليات الخاصة بهذا الملف.

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نقابة الأطباء تشارك بالمؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في «غزة» بعمان

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