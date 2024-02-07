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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وإصابة مدنيين في قصف إسرائيلي على حمص السورية | تفاصيل

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي على مدينة حمص وريفها، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ الاحتلال وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري لوكالة “سانا”، أنه في حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استشهاد 4 أشخاص بينهم مدنيون في قصف إسرائيلي على مدينة حمص.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوت أكثر من 9 انفجارات في مدينة حمص وريفها، ناجمة عن سقوط صواريخ مجهولة يرجح أنها إسرائيلية بالقرب من مصفاة حمص، والقصير ومزارع الأوراس على أطراف مدينة حمص، حيث تتواجد نقاط عسكرية للقوات السورية و”حزب الله” اللبناني في المنطقة.

كما انفجر صاروخ في مبنى بحي الحضارة بحمص يرجح أنه ناجم عن سقوط بقايا صاروخ أطلق من قبل قوى الدفاع الجوي السوري، حيث حاولت المضادات الأرضية التابعة للقوات السورية التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أولية.

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