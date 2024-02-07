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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

Chatgpt
Chatgpt

من المعروف أن تطبيق الذكاء الاصطناعي Chatgpt قد تم ابتكاره لتطوير أفكار الناس، ومساعدتهم على إيجاد الحلول الذكية في أمورهم الحياتية.

 

لكن هل تعلم أن Chatgpt يكذب ويتخيل أمورًا غير موجودة؟

وللتأكد من ذلك قمنا  بسؤال Chatgpt عن ميزة خاصة به لا يعرفها أحد لاستخدامها أو الكتابة عنها وإعلام الناس بها، وبدلًا من أن يوجهنا إلى المعلومة الصحيحة، فضل روبوت الذكاء الاصطناعي الكذب ليمجد نفسه.

 

وكانت أولى الأسئلة هل يوجد ميزة خفية لا يعرفها أحد عن Chatgpt؟

جاء رد روبوت الذكاء الاصطناعي كالآتي: "ميزة مهمة لكن قد لا يعرفها الكثيرون حول ChatGPT هي قدرته على تقديم معلومات محلية ومخصصة لمنطقتك الجغرافية. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مطعم في منطقتك، يمكن لـ ChatGPT توفير توصيات دقيقة للمطاعم المحلية بناءً على موقعك الجغرافي. هذا يساعد في تحسين تجربة المستخدم وجعل المعلومات أكثر قيمة وفعالية في الاستخدام".

كما قمنا بسؤاله   عن كيفية تفعيل هذه الميزة، فجاء رده صادمًا؛ حيث أخبرنا بأنه لا يمكن تفعيل ميزة كهذه لأن Chatgpt لا يملكها أصلًا، ولكن كيف ذلك وقد أخبرنا بأنه يملكها بالفعل، هل تضللنا؟.

كأننا نتحدث مع إنسان مراوغ، حاول روبوت الذكاء الاصطناعي التملص من كذبته، وقال بأنه تخيل ذلك، كي يتم ابتكار الميزة وتطبيقها في المستقبل.

والسؤال هنا هل أعطانا Chatgpt معلومة زائفة للتو؟

حاول روبوت الذكاء الاصطناعي الاعتذار عن كذبته متذرعًا بأنها ميزة تخيلية وأنه تعرض للارتباك، يقول: "أعتذر عن الالتباس، لكن لم أقصد تقديم أي معلومات مُضللة. قمت بذكر ذلك كمثال تخيلي عن ميزة مُحتملة يمكن تقديمها في المستقبل، ولكن في الواقع، لا يمتلك ChatGPT القدرة على تقديم معلومات محلية أو جغرافية مخصصة. أنا هنا لتقديم المساعدة وتقديم المعلومات بأمان ودقة. شكرًا لتوضيح الإشكالية، وأعتذر عن الارتباك السابق".

وفي الحقيقة أصبح الكثيرون يعتمدون على الذكاء الاصطناعي وخاصة Chatgpt في الوصول إلى المعلومات، لكن إذا كانت المعلومات مضللة مرتدية ثوب الحقيقة، كيف يمكن أن نثق في مثل هذه الروبوتات التي سرعان ما تعلمت الكذب والمراوغة؟.

 

ChatGPT Chatgpt يكذب الذكاء الاصطناعي

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