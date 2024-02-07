اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

لا يزال شراء منزل بمثابة حلم للعديد من جيل الألفية والجيل Z في جميع أنحاء العالم بسبب الأسعار المُتضخمة، لذا فقد أصبح الناس الآن أكثر إبداعًا بشأن المنازل التي يمتلكونها.

وشارك أحد مستخدمي TikTok من الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو يعرض فيه منزله الجديد الذي "اشتراه" عبر الإنترنت .

جيفري براينت من لوس أنجلوس في مقطع فيديو TikTok الذي انتشر بسرعة: ''لقد اشتريت للتو منزلاً عبر الإنترنت"، وأضاف: "لم أفكر مرتين في الأمر".

وفقًا لصحيفة مترو فإن المنزل عبارة عن شقة قابلة للطي تبلغ مساحتها 16.5 قدمًا في 20 قدمًا، وتبلغ قيمتها 26 ألف دولار (ما يعادل أكثر من 800 ألف جنيه مصري).

وتحتوي الشقة الصغيرة على دش ومرحاض مُدمجين ومطبخ صغير ومنطقة معيشة وغرفة نوم.. دفع المبدع ثمنها بالمال الذي ورثه مؤخرًا من تركة جده الراحل.

ولم يقتصر الأمر على براينت فحسب، بل كان العديد من الأشخاص يشترون مثل هذه المنازل الصغيرة عبر الإنترنت، كبديل لارتفاع الإيجارات وودائع المنازل المرتفعة.

وقال أحد الأشخاص الذين قاموا بوضع تقييم للمنزل على موقع التسوّق: "أحبه!" إنه ميسور التكلفة ويناسبني وكلبي! موصى به للغاية.. ومع ذلك، لم يكن الكثير من مستخدمي الإنترنت مُقتنعين بذلك ووصفوه بأنه "مضيعة للمال".