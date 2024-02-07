عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

منزل قابل للطي
منزل قابل للطي

لا يزال شراء منزل بمثابة حلم للعديد من جيل الألفية والجيل Z في جميع أنحاء العالم بسبب الأسعار المُتضخمة، لذا فقد أصبح الناس الآن أكثر إبداعًا بشأن المنازل التي يمتلكونها. 

وشارك أحد مستخدمي TikTok من الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو يعرض فيه منزله الجديد الذي "اشتراه" عبر الإنترنت .

جيفري براينت من لوس أنجلوس في مقطع فيديو TikTok الذي انتشر بسرعة: ''لقد اشتريت للتو منزلاً عبر الإنترنت"، وأضاف: "لم أفكر مرتين في الأمر". 

وفقًا لصحيفة مترو فإن المنزل عبارة عن شقة قابلة للطي تبلغ مساحتها 16.5 قدمًا في 20 قدمًا، وتبلغ قيمتها 26 ألف دولار (ما يعادل أكثر من 800 ألف جنيه مصري).

وتحتوي الشقة الصغيرة على دش ومرحاض مُدمجين ومطبخ صغير ومنطقة معيشة وغرفة نوم.. دفع المبدع ثمنها بالمال الذي ورثه مؤخرًا من تركة جده الراحل.

ولم يقتصر الأمر على براينت فحسب، بل كان العديد من الأشخاص يشترون مثل هذه المنازل الصغيرة عبر الإنترنت، كبديل لارتفاع الإيجارات وودائع المنازل المرتفعة.

وقال أحد الأشخاص الذين قاموا بوضع تقييم للمنزل على موقع التسوّق: "أحبه!" إنه ميسور التكلفة ويناسبني وكلبي! موصى به للغاية.. ومع ذلك، لم يكن الكثير من مستخدمي الإنترنت مُقتنعين بذلك ووصفوه بأنه "مضيعة للمال".

منزل Amazon شراء منزل عقارات TikTok

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

وزير الري يعلن اقتراب مصر من الشح المائي.. وخبراء يكشفون الحقائق

موضوعات متعلقة

شاب يحقق أغرب رقم قياسي في اللعب على النت

بعد 9 سنوات.. امرأة تتفاجأ بوجود زوجها في صورتها القديمة قبل لقائهما

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

ترشيحاتنا

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي .. تفاصيل

بعد غيابه 5أعوام.. محمود التهامي يُحيي الليلة الختامية لمولد السيدة زينب|شاهد

أمريكا تعلن رصد 4 طائرات عسكرية روسية بالمجال الجوي لولاية ألاسكا

اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

باقي 8 أيام.. مد فترة التقديم في وظائف البريد 2024

أعشق التحديات.. ياسر حمد: لهذا السبب فضلت الانتقال لنادي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة

داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

شاب يحقق أغرب رقم قياسي في اللعب على النت

مكشوف البطن.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ