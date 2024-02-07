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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدين إطلاق النار في إسطنبول وتؤكد رفضها القاطع للعنف والإرهاب

الكويت
الكويت

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لعملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة اسطنبول التركية أمس الثلاثاء والتي أدت إلى سقوط عددٍ من الضحايا، من بينهم عناصر تابعة لقوات الأمن التركية.

وقالت الوزارة في بيان إنه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت على رفضها القاطع للعنف والإرهاب، فإنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ووقع هجوم مسلح، أمس الثلاثاء، على مركز الشرطة الواقع أمام إحدى المحاكم في مدينة اسطنبول التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل اثنين من المهاجمين فضلا عن إصابة 5 أشخاص أخرين، بينهم 3 من ضباط الشرطة.

 وأفادت الأنباء بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وتم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة.

ومن جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا قضائيًا بشأن الحادث.

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الكويت تدين إطلاق النار في إسطنبول وتؤكد رفضها القاطع للعنف والإرهاب


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