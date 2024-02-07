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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا تتهم الحوثيين بشن هجمات مضادة للسفن في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن الجيش الأمريكي، أن الحوثيين يشنون هجمات متعددة بصواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن شن الحوثيين عدة هجمات صاروخية باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وتفصيلًا، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه في يوم 6 فبراير، في حوالي الفترة من الساعة 1:45 صباحًا وحتى 4:30 مساءً تقريبًا (بالتوقيت المحلي العربي)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت القيادة أن 3 من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن كانت تحاول ضرب السفينة “أم ڤي ستار ناسيا”، وهي ناقلة بضائع يونانية من ناحية الملكية والإدارة وترفع علم جزر مارشال أثناء إبحارها في خليج عدن.

وتابعت: “في حوالي الساعة 3:20 صباحًا، أبلغت أم ڤي ستار ناسيا عن وقوع انفجار بالقرب من السفينة، ما تسبب في أضرار طفيفة ولكن لم تقع إصابات، وفي 02:00 بعد الظهر، سقط صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة دون أن يحدث اي تأثير، في الساعة 4:30 مساءً، اعترضت السفينة يو أس أس لابون (DDG 58) والتي تعمل بالقرب من الناقلة أم ڤي ستار ناسيا صاروخًا باليستيًا ثالثًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران واستطاعت من إسقاطه، استمرت الناقلة أم ڤي ستار ناسيا في الإبحار  نحو وجهتها”.

وأكدت القيادة أنه من المرجح أن الصواريخ الباليستية الثلاثة المضادة للسفن المتبقية كانت تحاول استهداف سفينة “أم ڤي مورنينج تايد”، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر، حيث سقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون أن تحدث أي تأثير.

وأشارت إلى أن السفينة “أم ڤي مورنينج تايد” تواصل الإبحار، ولم تبلغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

 

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