الفائز في فرع الصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية: بفضل الله رفعنا اسم مصر

قال عصام أحمد حسين، الفائز فى فرع الصوت الحسن فى مسابقة بور سعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، إنه حصل على المركز الأول بالمسابقة عامين متتاليين، وهما 2023 و2024 فى نفس الفرع.

وأضاف عصام أحمد حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى": “بفضل الله رفعنا اسم مصر عاليا.. والفرع الذي شاركت فيه يكون به منافسون حول العالم ولا يكونوا على قدر قليل بل عالٍ”.

وتابع: “لأني كنت أمثل مصر فكان يجب أن أحافظ على هذا الاسم وأحصل على المركز الأول على مستوى العالم حتى أرفع شأن بلدي للمرة الثانية”.