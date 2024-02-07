محافظ الغربية يتابع حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الازالة فتمكنت الوحدات المحلية من ازالة حالتين بناء مخالف على مساحة ١٦م٢ و ٥ حالات تعد على الاراضي الزراعية على مساحة ٩٧٣م٢ بالاضافة الى ازالة متغير مكاني و ٩ حالات مخالفات للبناء.

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