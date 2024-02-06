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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضبط 128 طن سلع محجوبة عن التداول.. وأحمد موسى: يا نهار أبيض

صدى البلد

أكد إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بتنفيذ حملة مكبرة في القليوبية للرقابة على الأسواق ومتابعة إتاحة السلع وعدم حجبها.

 

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وقال إسلام الجزار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رصدنا حجب سلع بكميات كبيرة واستهدفنا 3 أماكن كان بها تخزين للسلع".

 

وأضاف إسلام الجزار:" رصدنا سكر وزيت ودقيق وارز محجوب عن التداول ويتم تخزينهم ".

 

وتابع إسلام الجزار:" كميات السلع التي تم ضبطها 128 طن سلع غذائية محجوبة عن التداول، ورصدنا مخازن بها سلع محجوبة عن التداول متواجدة أسفل منزل  بالقليوبية ".

 

واندهش الإعلامي احمد موسى من حجم السلع التي تم رصدها في مخازن بمحافظة القليوبية، قائلا:" إيه ده يانهار ابيض كل دي سلع مخزنة".

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