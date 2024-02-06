مواطنون ضد الغلاء: ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات

أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك حالة اعتراض بين أبناء الشعب المصري على غلاء أسعار السلع.

وسخر العسقلاني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، من ارتفاع الأسعار قائلا:" هناك ارتفاع كبير في أسعار البانيه، والفراخ اللي طلعت البانيه تقيم في فندق 5 نجوم".

وقال العسقلاني:" هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات"، مضيفا:" التجار بيسعروا السلع على أسعار الدولار في السوق السوداء ".

وأضاف:" حزين بسبب تواجد عدد من التجار الذين لا يشعرون بالأزمة التي تمر بها الدولة ، وهناك أزمة ضمير وأخلاق لديهم ".

وانفعل محمود العسقلاني على الهواء بسبب احتكار بعض التجار للسلع والمنتجات الاستراتيجية .