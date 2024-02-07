الذكرى المباركة.. وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة الإسراء والمعراج

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.
وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية : يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامى بهذه الذكرى المباركة داعين المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار.
وأضاف اللواء هشام آمنة : سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائما لما فيه الخير لمصرنا الغالية فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .