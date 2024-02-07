صاحب مقولة يا نهار أسود وملون: بعشق مصر وعمرو دياب| خاص

عبر الشاب خالد اليمني صاحب مقولة يا نهار أسود وملون ويا نهار أبيض وملون عن فرحته بحصوله على الجنسية المصرية.

وقال الشاب خالد لصدي البلد إنه غمرته فرحة كبيرة عندما وصل إلى أرض مصر ، مشيراً إلى أن لديه خالة تعيش في مصر وهو يعيش معها حالياً و سعيد جدا بخطوبته.

وتابع الشاب اليمني، أنه ذهب وقدم على الإقامة المصرية، وفوجئ بالقبول وحصوله عليها، مضيفا: وجدت الجميع يباركون لي على الإقامة، وكان أسعد يوم في حياتي كلها.

وأضاف الشاب خالد اليمني أنه وجد تفاعلا كبيرا من قبل الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرح له الجميع بحصوله على الجنسية المصرية، مضيفا: أنا بحب مصر وعمرو دياب من كل قلبي.

واستكمل الشاب خالد أنه جاء إلى مصر منذ شهر واحد فقط، وأنه على الرغم من قصر تلك المدة إلا أن حب مصر في قلبه، مضيفا: مصر بها أماكن كثيرة حلوة، مثل خان الخليلي، ونفسي أزور الأهرامات، وأفتح محل قهوة باسمي.. وما كنت أتوقع الفرحة الكبيرة من الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.