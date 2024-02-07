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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تحرز 7 ميداليات متنوعة في الكونغ فو ببطولة الشهيد الرفاعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شارك منتخب الكونغ فو طلبه وطالبات بجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 والتي تقام خلال الفترة من 5_6 فبراير 2024 بجامعة حلوان بمشاركة 14 طالبا و طالبة من الجامعه وقد شارك  في البطولة 118 طالب و 76 طالبة مثلوا عدد 31 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، تحت رعاية السيد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس شارك.

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وذلك تحت الإشراف الاداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم  وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن  مدير إدارة النشاط الرياضي و فاطمة خليفه رئيس قسم الأنشطة وجاءت النتائج كالتالي:

 

أولا في مسابقة الأساليب: 
الطالبة سارة جمعه محمد حصلت علي المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية في مسابقة سيف جنوبي والطالب معاذ محمود فتحي حصل علي المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية في مسابقة أساليب ملاكمه جنوبي والطالب إبراهيم عمرو إبراهيم حصل علي المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية في مسابقة أساليب جنوبي، الطالب بسام عبد الرحمن عبد الرحمن حصل علي المركز الرابع مسابقة أساليب جنوبي.

ثانيا في مسابقة الساندا:
الطالبة بسنت طارق أحمد حصلت علي المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية لوزن 48 كيلو والطالبة حبيبه حاتم علي حصلت علي المركز الثاني جامعات الميدالية الفضية لوزن 70 كيلو والطالبة نهي علاء راجح حصلت علي المركز الثالث جامعات الميدالية البرونزية لوزن 56 كيلو، الطالب عمرو عطية شعبان حصل علي المركز الثالث جامعات الميدالية البرونزية لوزن 70 كيلو.

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جامعة عين شمس
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منتخب الكونغ فو دورة الجامعات المصرية جامعة حلوان Jobs Education

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