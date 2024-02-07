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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقدم منحا لـ 20 ألف جندي معاق

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إنه سيقدم منح لـ 20,000 جندي معاق في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفعون ضرائب العمل، وفقا لبيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، تمنح المنحة السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودين في أماكن العمل أو المتقاعدين، والغرض منها هو مكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين على الرغم من إصابتهم، يندمجون في سوق العمل.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته بفطريات خطيرة اخترقت جسده خلال قتاله في قطاع غزة.

وقال موقع "والا" إن جندي احتياط  أصيب بجروح خطيرة في غزة وأصيب بالفطريات، وإلى جانب الإصابة الشديدة التي تعرض لها، أصيب الجندي أيضا بنوع نادر وخطير من الفطريات اخترقت أجهزة جسمه.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بإصابة 5 ضباط وجنود في صفوفه خلال المعارك بقطاع غزة، في الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 450 عسكريا في صفوفه أصيبوا خلال العمليات منذ بداية الاجتياح البري في قطاع غزة.

وحسب بيان جيش الاحتلال فقد وصل عدد قتـ.لاه منذ بداية الحرب إلى 564 قتـ.يلا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مصلحة الضرائب الإسرائيلية وزارة الدفاع الإسرائيلية يقدم منح ذوي الإعاقة في جيش الاحتلال

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