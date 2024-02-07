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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديوهات مقلدة.. ضبط شركة دعاية وإعلان بدون ترخيص بالجيزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.. واستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها فيديوهات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى شركات الإنتاج الفنى العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لإستخدامها فى أعمال المونتاج والدوبلاج بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الشرقية).

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية متصل بها هارد ديسك- وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص"). 

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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