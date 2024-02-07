مياه الشرقية تعلن ضعف الخدمة بمدينة منيا القمح لمدة 6 ساعات.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضعف المياه عن مدينة منيا القمح، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 وحتي الساعة 4 صباح اليوم التالي الخميس الموافق 8-2-2024 لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الضعف إلى إيقاف محطة مياه كفر الصعيدى المرشحة بمركز منيا القمح وذلك لوجود أعمال تطهير بالبيارة العكرة ومأخذ المحطة طبقا لخطة التطهير السنوية.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.