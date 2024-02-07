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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق نار على محامي في بنها

اطلاق نار
اطلاق نار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبال (محامى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها) مُصاب برش خرطوش.

 وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم إعترضه أحد الأشخاص وتهديده بـ (فرد خرطوش محلى) بقصد سرقته ولدى مقاومته له أطلق عيار نارى فأحدث إصابته وإستولى منه على (مبلغ مالى - هاتف محمول) ولاذ بالهرب.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم). 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكابها والمبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وقيامه بالتخلص من الهاتف المستولى عليه بإلقائه بأحد المجارى المائية بدائرة القسم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المجني عليه المستشفيات عاطل عيار ناري مديرية أمن القليوبية معلومات جنائية وزارة الداخلية

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