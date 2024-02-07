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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد نيران حريق محدود بمخزن في طنطا دون وقوع إصابات أو ضحايا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية في إخماد نيران حريق نشب إثر حدوث ماس كهربائي في مخزن بشارع سعيد بمدينة طنطا،  دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق العاجل في الحادث.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 4 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد نيران حريق مخزن شارع سعيد دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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