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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تؤجل جلسة محاكمة سيدة وزوجها أنهيا حياة والد طليقته الأولى

الضحية في الحادث
الضحية في الحادث

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل   جلسة  محاكمة سيدة وزوجها لاتهامهما بإنهاء حياة والد طليقته الأولى بواسطة أداة حادة أثناء سيره بالطريق العام بشوارع بسيون إثر خلافات سابقة للنطق بالحكم الخميس المقبل.

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كما يأتي ذلك تزامنا مع رفع درجه التأهب والاستنفار الأمني لتأمين سير فعاليات محاكمة والتي أجلت في  الجلسة السابقة للندب محامي للمتهمين وسماع أقوال الشهود.

وكان  المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية اعطي  توجيهاته العاجلة العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بتجديد حبس سيدة وزوجها لاتهامهما بالاعتداء والتخلص من حياة عجوز مسن "والد طليقته" بنحر رقبته وطعنه طعنات غادرة بواسطة أداة حادة أثناء سيره بالطريق العام 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

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كما وجهت النيابة العامة بالضرورة تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهمين .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوصول جثة المدعو "محمد الحداد" 54 سنة عامل مصاب بطعنات وجروح قطعية وسطحية بالرقبة وأماكن متفرقة من جسده جثة هامدة إلي مشرحة مستشفي بسيون المركزي .

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وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط الجناة مرتكبي الواقعة .


وافادت التحريات الأمنية أن مرتكبي الواقعة شاب وزوجته انتقاما من المجني عليه بسبب نفقه ابنته "طليقة الشاب الأولي" بسبب تراكم الأحكام الشرعية للنفقه الخاصه بها .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته وتجديد حبس المتهمين .

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