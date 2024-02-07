صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل تهدد بإفشال صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن هناك أمورا قد تؤدي إلى إفشال صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، واصفة مطالب الحركة بـ"الوقحة".

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن حركة حماس طالبت، من بين أمور أخرى، بوقف الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى المبارك.

كما طالبت أيضاً بالسماح بما لا يقل عن 60 ألف قافلة مساعدات، بحيث يدخل إلى قطاع غزة 15 ألف كرفان، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة بمعدل 50 ألف أسبوعيا.

كما طالبت حماس بالبدء في ترميم وإصلاح البنية التحتية، والموافقة على خطة لترميم المنازل والمؤسسات الاقتصادية والمرافق العامة، وتزويد الوقود المتجدد والالتزام بتوفير الكهرباء والماء أيضًا.

كما تطالب حماس أيضًا بتوريد وإدخال المعدات الثقيلة ومعدات الدفاع المدني والصحة، إلى جانب عملية إعادة بناء المستشفيات والمخابز لإقامة مخيمات إيواء للمدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المطالب تضاف إلى مطلب زيادة حجم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل كبير في جميع أنحاء القطاع، وخاصة شماله.

كما تضمنت المطالب عودة السكان إلى منازلهم، وضمان حرية تنقل المقيمين والمواطنين بجميع وسائل المواصلات، وفتح جميع المعابر، وعودة التجارة وحرية حركة الأشخاص والبضائع دون عوائق.

كما تطالب حماس برفع القيود المفروضة على حركة الركاب والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وضمان إمكانية سفر جميع الجرحى والنساء والأطفال إلى الخارج لتلقي العلاج دون قيود.