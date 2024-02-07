شاهد| قيادة السيارات بارتداء نظارات الواقع الافتراضي

انتاب رواد التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية حالة من الغصب ، وذلك بعدما تم نشر فيديو لـ عدد من سائقي سيارات تسلا وهم يقودون السيارات ويرتدون نظارات الواقع الافتراضي أثناء القيادة .

قيادة السيارات بارتداء نظارات الواقع الافتراضي

وبعد انتشار الفيديو علق وزير النقل، بيت بوتيجيج، قائلًا " تتطلب جميع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتوفرة اليوم من السائق البشري أن يكون مسيطرا على السيارة وأن ينشغل بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات".

قيادة السيارات بارتداء نظارات الواقع الافتراضي



النظارة الواقعية تحتوي على كاميرات يمكنها التقاط المناطق المحيطة بها ونقلها إلى شاشات العرض أمام العينين.

وأكدت شركة آبل في شروط الاستخدام على أنه لا يجب أبدا استخدام النظارات لقيادة السيارات، او يتم استخدامها أثناء عملية القيادة لانها لم تصنع لذلك .

قيادة السيارات بارتداء نظارات الواقع الافتراضي

وتابعت أبل قائلة " إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، لأنها تتيح تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي أو إس وماك أو إس عبر منصة اسمها فيجن أو إس ، وتعطي النظارة إحساس لأنها تعمل علي خلق تطبيقات ظلالا على الأشياء المحيطة بها".