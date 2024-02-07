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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل مجدى نجيب

مجدى نجيب
مجدى نجيب

قررت أسرة الشاعر الراحل مجدى نجيب أن تقيم مراسم العزاء يوم السبت المقبل بمسجد عمر مكرم بعد أن وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

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مجدى نجيب

وتوفى الشاعر الغنائي مجدى نجيب حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية الشهيرة وتعاون مع الكثير من النجوم والمبدعين.

وجاء رحيل مجدى نجيب بعد 9 أشهر من وفاة ابنه ياسر والذى يعد الابن الوحيد له ومنذ هذه اللحظة ساءت الحالة النفسية للشاعر مجدى نجيب وتعرض إلى أزمة صحية شديدة.

وكان يعاني مجدى نجيب من أزمة صحية حيث تعرض الى انسداد فى الشرايين وتم تسليك الشرايين ولكن بعدها تعرض الى كسر فى منطقة الحوض بسبب سقوطه فى المستشفى وتم تركيب مفصل بديل.

قررت أسرة الشاعر الراحل مجدى نجيب أن يقيمون مراسم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفسية

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن رحيل الشاعر مجدى نجيب.

وكتب شريف إدريس: وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك.

الشاعر  مجدي نجيب من رواد شعر العامية المصري، والفن التشكيلي، إلى جانب كونه من كبار شعراء الأغنية المصرية، وغنى من كلماته نخبة من أهم المطربين والمطربات، ومنهم عبد الحليم حافظ، وشادية، وفايزة احمد، و شهرزاد، و هاني شاكر، وعماد عبد الحليم، ومحمد منير، وغيرهم.

وتوفي ابن الشاعر مجدي نجيب، بعد إصابته بأزمة قلبية في مايو الماضي، وتسببت هذه الأزمة في تدهور حالته ودخوله في حالة حزن شديدة.

كتب مجدي نجيب عددا من الأغاني للكينج محمد منير أبرزها شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة، وأغنية قولوا لعين الشمس للفنانة شادية، وكامل الأوصاف للراحل عبد الحليم حافظ. 

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