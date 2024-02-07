عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول بالإدارة الأمريكية يشكك في إمكانية التوصل لاتفاق بين الاحتلال وحماس

نتنياهو والسنوار
نتنياهو والسنوار

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية نقلا عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وجود شكوك حول إمكانية التوصل لاتفاق قريب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وذكر المسؤول الكبير في إدارة بايدن: "يبدو أن رد حماس الذي نقله القطريون إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن موحد وإيجابي بشكل عام لكن لا يزال هناك قضايا يتعين حلها بعد أن يتلقى بلينكن رد الإسرائيليين اليوم".

ولفت المسئول إلى أن أحد الاختلافات هو مدة الهدنة حيث ترغب حماس بوقف إطلاق نار لأجل غير مسمى وكذلك عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم حيث يعد ذلك قضية أخرى بحاجة إلى حل.

وأردف : نشك بإمكانية التوصل لاتفاق قريبا ونأمل أن يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين.

من جانبها كشفت مصادر إسرائيلية ان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار في ‎غزة.

وذكرت المصادر ان موافقة نتنياهو تأتي في الفترات التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع ‎حماس.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اختلافات أجل غير مسمى إسرائيليين اسبوعين إدارة الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن الصهيوني بنيامين نتنياهو فلسطين وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

الحبس سنة عقوبة كل من أحدث بالذهب تعديلا بعد دمغه طبقا للقانون

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

موضوعات متعلقة

مصادر عبرية تكشف إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار.. بشرط واحد

الاحتلال يقتل الفلسطينيين بالمرض.. الأونروا تكشف عن تفشي أوبئة مقلقة في غزة

سرايا القدس تقـ.تل 7 جنود صهــ.اينة بقذيفة "TBG"

الأمم المتحدة تحذر من هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية

شاهد.. فيضانات كبيرة وعواصف تضرب ولاية ‎كاليفورنيا الأمريكية

أوكرانيا تشتكي ضعف العقوبات الأوروبية على روسيا

السفير الروسي ببولندا: وارسو لم تقدم دليلا على انتهاك موسكو لمجالها الجوي

مصرع 10 أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية مقديشو

ترشيحاتنا

تبدأ بعد قليل.. ما هي حكمة الإسراء والمعراج والدعاء المستجاب فيها؟

رغم الفشل بمحكمة العدل الدولية.. الرئيس الإسرائيلي يشيد بفريق تل أبيب القانوني

عزل وتحويل للنيابة لـ274 من العاملين بالمحليات والإدارات الزراعية

صدور اللائحة لقانون مخالفات البناء قبل 22 فبراير وتيسيرات من الحكومة للمواطنين

مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع استسلام الفصائل الفلسطينية بعد حربه على غزة

بقيمة 38 مليون جنيه.. القبض على أصحاب شركة يتاجرون فى النقد الأجنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ