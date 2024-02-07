مسئول بالإدارة الأمريكية يشكك في إمكانية التوصل لاتفاق بين الاحتلال وحماس

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية نقلا عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وجود شكوك حول إمكانية التوصل لاتفاق قريب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وذكر المسؤول الكبير في إدارة بايدن: "يبدو أن رد حماس الذي نقله القطريون إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن موحد وإيجابي بشكل عام لكن لا يزال هناك قضايا يتعين حلها بعد أن يتلقى بلينكن رد الإسرائيليين اليوم".

ولفت المسئول إلى أن أحد الاختلافات هو مدة الهدنة حيث ترغب حماس بوقف إطلاق نار لأجل غير مسمى وكذلك عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم حيث يعد ذلك قضية أخرى بحاجة إلى حل.

وأردف : نشك بإمكانية التوصل لاتفاق قريبا ونأمل أن يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين.

من جانبها كشفت مصادر إسرائيلية ان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار في ‎غزة.

وذكرت المصادر ان موافقة نتنياهو تأتي في الفترات التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع ‎حماس.