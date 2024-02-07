عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقتل الفلسطينيين بالمرض.. الأونروا تكشف عن تفشي أوبئة مقلقة في غزة

الاحتلال يبيد في
الاحتلال يبيد في غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أن الأوضاع في غزة صارت غير محتملة على الإطلاق، والخطر يتعاظم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأوضحت الأونروا أن هناك انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة حيث يمنع الاحتلال المال والكهرياء والوقود والدواء والغذاء عن أهالي القطاع.

ويؤكد ذلك ما سبق وأكده محللون وقال به مسئولون فلسطينيون باعترافات وزراء الاحتلال بان إسرائيل تريد تهجير وارغام سكان غزة على الخروج من أراضيهم، وأنه مع عدم رضوخهم لذلك يتم إمراضهم وتجويعهم وقتلهم وتجريف أراضيهم وتدميرهم.

ويقود الوزيرين الصهيونيين بن جفير وسموتريتش الدعاوي لتهجير الفلسطينيين من غزة.

من جانبها ذكرت وزارة الصحة بغزة أن 11 ألف جريح ومريض في حاجة ماسة وعاجلة لمغادرة قطاع غزة لإنقاذ حياتهم.

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مريضة توفيت جراء نقص الأوكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس

وذكرت الأنباء أن جيش الاحتلال يقوم بنسف عددا من المنازل والمنشآت غرب مدينة غزة.

وقالت حماس انها طالبت أن تكون مصر وقطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا والأمم المتحدة ضامنة لتنفيذ الاتفاق مع الاحتلال.

وأكدت حركة المقاومة حماس أن الاحتلال لم ولن يفلح بتسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق بجرائمه التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

سرايا القدس تقـ.تل 7 جنود صهــ.اينة بقذيفة "TBG"

الأمم المتحدة تحذر من هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية

شاهد.. فيضانات كبيرة وعواصف تضرب ولاية ‎كاليفورنيا الأمريكية

أوكرانيا تشتكي ضعف العقوبات الأوروبية على روسيا

السفير الروسي ببولندا: وارسو لم تقدم دليلا على انتهاك موسكو لمجالها الجوي

مصرع 10 أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية مقديشو

طلب عاجل للحكومة الفرنسية بمنع توريد السلاح لإسرائيل.. واعتراف بإبادة غزة

بلاغ عن انفجار قرب سفينة تجارية أمام سواحل عدن

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

صحيفة عبرية: إطلاق سراح 5000 أسير فلسطيني ضمن الصفقة مع حماس

وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المُخالفة خلال موسم الحج

تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة

بالأسماء.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مصابي العمليات الحربية والإرهابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

كيف أتجنب الطلاق للمرة الثانية؟

دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر.. معلومات مثيرة عن الشاعر مجدي نجيب

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ