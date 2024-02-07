الاحتلال يقتل الفلسطينيين بالمرض.. الأونروا تكشف عن تفشي أوبئة مقلقة في غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أن الأوضاع في غزة صارت غير محتملة على الإطلاق، والخطر يتعاظم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأوضحت الأونروا أن هناك انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة حيث يمنع الاحتلال المال والكهرياء والوقود والدواء والغذاء عن أهالي القطاع.

ويؤكد ذلك ما سبق وأكده محللون وقال به مسئولون فلسطينيون باعترافات وزراء الاحتلال بان إسرائيل تريد تهجير وارغام سكان غزة على الخروج من أراضيهم، وأنه مع عدم رضوخهم لذلك يتم إمراضهم وتجويعهم وقتلهم وتجريف أراضيهم وتدميرهم.

ويقود الوزيرين الصهيونيين بن جفير وسموتريتش الدعاوي لتهجير الفلسطينيين من غزة.

من جانبها ذكرت وزارة الصحة بغزة أن 11 ألف جريح ومريض في حاجة ماسة وعاجلة لمغادرة قطاع غزة لإنقاذ حياتهم.

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مريضة توفيت جراء نقص الأوكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس

وذكرت الأنباء أن جيش الاحتلال يقوم بنسف عددا من المنازل والمنشآت غرب مدينة غزة.

وقالت حماس انها طالبت أن تكون مصر وقطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا والأمم المتحدة ضامنة لتنفيذ الاتفاق مع الاحتلال.

وأكدت حركة المقاومة حماس أن الاحتلال لم ولن يفلح بتسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق بجرائمه التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية.