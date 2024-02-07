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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. فيضانات كبيرة وعواصف تضرب ولاية ‎كاليفورنيا الأمريكية

امرأة تقف وسط دمار
امرأة تقف وسط دمار منزل دمرته الفيضانات

تضرب عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا الأمريكية لعدة أيام، حيث تشكل الفيضانات خطرا في الأجزاء الجنوبية من الولاية، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.


تم إصدار تحذير من الإعصار في أجزاء من مقاطعة سان دييجو. 

ورغم انتهاء  التحذير، إلا انه لا يزال من الممكن هطول أمطار غزيرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن منطقة سان دييجو لا تزال تحت ضغط الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة، كما تم تحذير السكان في المناطق الجبلية من الانهيارات الصخرية وسقوط الصخور على الطرق.


وفي أقصى الشمال، ظلت الفيضانات مصدر قلق مع استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة عبر مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة سقوط الأشجار أثناء العاصفة.

ومن المتوقع أن تضرب عاصفة أخرى جنوب كاليفورنيا في أواخر الأسبوع قبل أن تعود الشمس ودرجات الحرارة في الاعتدال إلى الساحل الحضري في نهاية الأسبوع.

 

الأرصاد الجوية الأمطار الغزيرة المناطق الجبلية أمطار متوسطة أمطار متوسطة إلى غزيرة هطول الأمطار هيئة الأرصاد هطول أمطار غزيرة ثلاث ثلاثة أشخاص جنوب كاليفورنيا درجات الحرارة سقوط أمطار متوسطة

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