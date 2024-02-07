مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع استسلام الفصائل الفلسطينية بعد حربه على غزة

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن القصف المتوحش على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدفه حرق غزة وجعلها مكان غير قابل للحياة، منوها بأن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القوانين وتشن حربا بدون قوانين وخطوط حمراء.

وأضاف أحمد رفيق عوض، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه عقب مرور ثلاثة أشهر على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال فشلت إسرائيل في تحقيق أى أهداف لكنها تعتقد وتتوقع بعد حربها على غزة أن تستسلم الفصائل الفلسطينية.

نتنياهو يقاتل على سمعته وتاريخه

وتابع مدير مركز القدس للدراسات، أن إسرائيل تحاول بشتي الطرق تصفية القضية الفلسطينية، حيث أن إسرائيل فرضت على المنصات الإعلامية الكبرى أفكارها وأصبح العالم لا يدين قتل المدنيين، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر هذه الحرب هي الأخيرة بالنسبة له وهو يقاتل على سمعته وتاريخه ويريد ان ينصب في دولته كزعيم.