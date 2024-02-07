نظرة إيجابية.. بلينكن يؤكد وصول رد حماس لعقد هدنة جديدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الرد قد وصل من حماس وجميع الأطراف تدرسه الآن.

وأشار بلينكن إلى أن هناك نظرة إيجابية لمستقبل السلام في المنطقة.

وقبل قليل، التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل في زيارة أخرى لإسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد عقد الاثنان اجتماعا طويلا ومعمقا، ويجتمعان الآن مع كبار المسئولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأعضاء الوفد السياسي الأمريكي.

واقترحت حركة المقاومة الفلسطينية حماس خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل ردا على الخطوط العريضة التي تمت صياغتها في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تطالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر مقابل أسرى فلسطينيين، وضمانات لإعادة تأهيل غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وبحسب الاقتراح، في المرحلة الأولى، التي سوف تستمر 45 يوما، سيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض الاسرى الإسرائيليين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع وجود محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول إنهاء القتال واستعادة الهدوء.

كما طالبت الحركة خلال تلك المرحلة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من التجمعات السكانية في القطاع.

وفي المرحلة الثانية، تعرض حماس إطلاق سراح باقي جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

أما في المرحلة الثالثة، التي تستمر 45 يوما، فسيتم العثور على جثث الأسرى الذين قتلوا خلال الحرب، وذلك من أجل تبادلها بين الطرفين.