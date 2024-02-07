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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم مقترح جديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح مصدر إسرائيلي، بأن تل أبيب ستطلب من الوسطاء تقديم مقترح جديد فيما يخص صفقة تبادل الرهائن المقترحة، وذلك في أعقاب الرد الذي أرسلته حماس أمس.

 وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أشار مصدر إسرائيلي إلى رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن وعلى الاقتراح المضاد للمنظمة الفلسطينية، قائلا إن "اقتراح حماس يحتوي على العديد من القضايا التي لا توجد فرصة لموافقة إسرائيل عليها". 

وبحسب ذات الصحيفة، فإنه من المقرر أن يعلن اليوم بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستطلب من الوسطاء للضغط على حماس للتوصل إلى اقتراح جديد.

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