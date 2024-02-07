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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن دولي: دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي غير رسمية

ألمانيا
ألمانيا

قال مصطفى العمار ، خبير الأمن الدولي، إنه لا يوجد دعوات رسمية لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا، وما يدور حاليا هو فقط تصريحات تعود إلى اليمين المتطرف، وهذا ليس شيئا جديدا متكررا في كل حملة انتخابية سواء انتخابات الاتحاد الأوروبي أو البرلمانية أو المحلية.

وأضاف " العمار "، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن ألمانيا لا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لأسباب عدة، منها أن برلين هي مهندس للاتحاد الأوروبي منذ سنوات، على الرغم من الأزمات الكبيرة التي تمر بها أوروبا وألمانيا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، التي ليس اختيارها.

وأشار إلى أن الأزمات الداخلية في أوروبا كثيرة مثل مواجهة الحروب والتحديات الكبيرة، لكن هناك أزمة في إدارة الأزمات، فالحكومة الألمانية الحالية ضعيفة، كما أن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يملك الإدارة والحنكة التي كانت تتمتع بها أنجيلا ميركل.

 

سياسات الأحزاب الألمانية

وأوضح أن حل الأزمات أصبحت غير ديناميكية وأكثر تعقيدا من السابق، لكن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ليس واردا، وليس مطروحا للنقاش على طاولة سياسات الأحزاب الألمانية.

مصطفى العمار المانيا الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف انتخابات الاتحاد الأوروبي

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