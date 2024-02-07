محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، مساء اليوم، الاربعاء، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهميتها فى حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد، والتحلي بخلق وسنة رسولنا الكريم، والتي تعد دستورا للحياة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح.

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها أهالى المحافظة بهذه الذكرى المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدين ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.