مصرع قياديين كبيرين لحزب الله العراقي في انفجارات بغداد

أفادت الصفحات الرسمية لإعلام حزب الله العراقي، أن القتيلين المستهدفين في هجوم المشتل الذي قامت بها قوات أمريكية، هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي، وهما قياديان في حزب الله العراقي.

وقد أفاد عدد من وسائل الإعلام الإقليمية بأن انفجارات ضخمة هزت شرق العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الأربعاء، وأضافت أن انفجارات ضخمة هزت منطقة البلديات شرق بغداد، وكذلك أفاد شاهد من رويترز بسماع دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين في تتابع سريع بالعاصمة العراقية.

وكانت قناة الميادين المقربة من حزب الله اللبناني، قد أفادت بوقوع انفجارات قوية في العاصمة العراقية بغداد، وأشارت القناة الى أن انه تم استهداف سيارة مدنية شرقي بغداد في غارة جوية بأكثر من صاروخ، وذكرت مصادر أمنية عراقية أن القصف في بغداد استهدف مركبة يشتبه أنها تقل شخصية في فصائل المقاومة العراقية.

وأشارت وسائل إعلام عراقية الى أن القوات الامريكية هي من تقف وراء تلك الغارة الجوية عبر الطيران المسير، ونوهت السومرية نيوز الى ان الغارة تسببت في مصرع 3 عراقيين كانوا داخل السيارة المستهدفة.