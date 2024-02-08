عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

أحمد جوهر
أحمد جوهر

نشر المطرب الشعبي أحمد جوهر، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يغني للرسول صلى الله عليه وسلم، داخل أحد المساجد. 

وظهر أحمد جوهر، أمام أحد المقامات داخل المسجد، وهو يغني أغنية «يا حبيبي يا نبي» تعبيرا عن حبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 

أحمد جوهر

وقبل 3 سنوات، تعرض المطرب أحمد جوهر لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد إصابته بأنيميا وفقر في الدم حيث وضع تحت الملاحظة لمدة ساعات .

وكشف شقيقه يوسف جوهر تطورات حالته الصحية حيث قال  ان  شقيقه حالته مستقرة وتم نقل دم له وغادر المستشفي في نفس اليوم الذي دخل فيه".

 

من هو المطرب  أحمد جوهر 

اسمه الحقيقي هو أحمد عبد الفتاح جوهر ولد بمدينة الأقصر في 17 يوليو 1961 في صعيد مصر. تربى في أسرة دينية : حيث كان والده من أشهر قراء القرآن الكريم. وبعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالهرم قسم أصوات عام 1980 وكان بفرقة أم كلثوم للموسقى العربية وفرقة الإنشاد الديني بالمعهد . والتحق بفرقة الفنان مجدي الحسيني عازف الأورج الشهير وكانت فرقة استعراضية. 

حصل بعد ذلك على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحي بجامعة القاهرة. وهو ابن عم المطرب الراحل عمر فتحي له 4 ألبومات وهم إصحى، هايل، شبكني الهوى، حاسب. البوم هايل من إنتاج شركة صوت الحب للإنتاج الفني والتوزيع والتقى بحميد الشاعري بأول ألبوم لشركة هاي كواليتي الذي احتوى على عدة أغاني شبابية حققت شعبية كبيرة لدى شباب التسعينات وبخاصةً أغنيته الشهيرة التي سجلت ميلاده كنجم وفنان، وهي أغنية: هات لي قلبك 1991 الشهيرة بمحله. الأغاني المنفردة الأخرى هي: وحداني 1993، يا ما لاموا الناس عليا 1994، أوعدك 1995، ياللي ساكنة العلالي 1996، الليالي 1998، عليه العوض 2000، ايللي خدعني 2001.

 اشترك في أفلام سينمائية فيلم أولاد الملجا وفيلم المشاغبون في نصف السنة وفيلم البية رومانسي بأغنية محدش يمشي بعد البوفية من كلمات وألحان تامر حسنى وتوزيع كريم عبد الوهاب ويقوم حاليا بتحضير لألبوم جديد. أغانيه المصورة هي: هات لي قلبك، وحداني، شبكني الهوى، أوعدك، عليه العوض، أوكية، الشهيد (التي أصدرها بعد قيام ثورة 25 يناير), كان جنوبي ونوبي. مع المجموعة ريكو، أمينة، حسن عبد المجيد، وحسن المغربي في ذكرى الفنان الراحل أحمد منيب.

أحمد جوهر محمد صلى الله عليه وسلم المطرب الشعبي أحمد جوهر المطرب أحمد جوهر أغاني أحمد جوهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

موضوعات متعلقة

الدهب.. شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة اليوم

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

تعرف على أسعار تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد بمهرجان فبراير الكويت

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

تأجيل توقيع كتاب أشرف زكي 24 ساعة.. اعرف السبب

في ذكراه.. قصة زواج سعد الدين وهبة من سميحة أيوب وترك الشرطة

في ذكرى رحيل مجدي وهبة.. اتهم بقضية مخدرات والفن غير مجرى حياته

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون

ماذا حدث ليلة الإسراء والمعراج؟.. 25 مشهدا عجيبا بين السماوات السبعة والأرض

جنرال موتورز تستدعي 323.000 شاحنة HD بسبب عطل تقني

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي.. لقاء لعرض نماذج النجاح ودعم الاقتصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ