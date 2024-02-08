حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

نشر المطرب الشعبي أحمد جوهر، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يغني للرسول صلى الله عليه وسلم، داخل أحد المساجد.

وظهر أحمد جوهر، أمام أحد المقامات داخل المسجد، وهو يغني أغنية «يا حبيبي يا نبي» تعبيرا عن حبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

أحمد جوهر

وقبل 3 سنوات، تعرض المطرب أحمد جوهر لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد إصابته بأنيميا وفقر في الدم حيث وضع تحت الملاحظة لمدة ساعات .

وكشف شقيقه يوسف جوهر تطورات حالته الصحية حيث قال ان شقيقه حالته مستقرة وتم نقل دم له وغادر المستشفي في نفس اليوم الذي دخل فيه".

من هو المطرب أحمد جوهر

اسمه الحقيقي هو أحمد عبد الفتاح جوهر ولد بمدينة الأقصر في 17 يوليو 1961 في صعيد مصر. تربى في أسرة دينية : حيث كان والده من أشهر قراء القرآن الكريم. وبعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالهرم قسم أصوات عام 1980 وكان بفرقة أم كلثوم للموسقى العربية وفرقة الإنشاد الديني بالمعهد . والتحق بفرقة الفنان مجدي الحسيني عازف الأورج الشهير وكانت فرقة استعراضية.

حصل بعد ذلك على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحي بجامعة القاهرة. وهو ابن عم المطرب الراحل عمر فتحي له 4 ألبومات وهم إصحى، هايل، شبكني الهوى، حاسب. البوم هايل من إنتاج شركة صوت الحب للإنتاج الفني والتوزيع والتقى بحميد الشاعري بأول ألبوم لشركة هاي كواليتي الذي احتوى على عدة أغاني شبابية حققت شعبية كبيرة لدى شباب التسعينات وبخاصةً أغنيته الشهيرة التي سجلت ميلاده كنجم وفنان، وهي أغنية: هات لي قلبك 1991 الشهيرة بمحله. الأغاني المنفردة الأخرى هي: وحداني 1993، يا ما لاموا الناس عليا 1994، أوعدك 1995، ياللي ساكنة العلالي 1996، الليالي 1998، عليه العوض 2000، ايللي خدعني 2001.

اشترك في أفلام سينمائية فيلم أولاد الملجا وفيلم المشاغبون في نصف السنة وفيلم البية رومانسي بأغنية محدش يمشي بعد البوفية من كلمات وألحان تامر حسنى وتوزيع كريم عبد الوهاب ويقوم حاليا بتحضير لألبوم جديد. أغانيه المصورة هي: هات لي قلبك، وحداني، شبكني الهوى، أوعدك، عليه العوض، أوكية، الشهيد (التي أصدرها بعد قيام ثورة 25 يناير), كان جنوبي ونوبي. مع المجموعة ريكو، أمينة، حسن عبد المجيد، وحسن المغربي في ذكرى الفنان الراحل أحمد منيب.