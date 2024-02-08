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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحكم في مصير 429 شخصا.. تهم صادمة لزعيم طائفة "يوم القيامة"

صدى البلد

تم توجيه اتهامات لزعيم طائفة كينية بجرائم قتـ ل جماعية. واتهام الزعيم بول ماكينزي بتهمة قتـ ل 191 طفلاً، تم العثور على جثثهم مدفونة في غابة. 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” اتهم ماكينزي  سابقًا بارتكاب أعمال إرهابية ووحشية ضد الأطفال والتعـ ذيب.

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وفي جلسة المحكمة التي عقدت في مدينة ماليندي الساحلية، تم توجيه الاتهامات أيضًا لـ 29 من أتباع ماكينزي، على الرغم من أن أحدهم تبين أنه غير صالح عقليًا لمواجهة المحاكمة. 

وقد خضع جميع المتهمين لتقييم صحتهم العقلية بناءً على أمر من القاضي في الشهر الماضي. ونفي جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 7 مارس لجلسة الكفالة.

ووفقًا للتحقيقات، يُزعم أن بول ماكينزي أمر أتباعه بالامتناع عن تناول الطعام حتى الموت، بهدف أن يلتقوا بـ "يسوع المسيح قبل نهاية العالم". ومع ذلك، تشير تشريحات الجثث إلى أن بعض الضحايا توفوا نتيجة الاختناق.

تم العثور على 429 جثة، بما في ذلك 191 طفلاً، خلال عمليات التنقيب التي استمرت لعدة أشهر. ويُزعم أن ماكينزي اجبر أتباعه إلى تدمير وثائق هويتهم ومنعهم من التفاعل مع أي شخص خارج مجتمع الطائفة. 

تم اعتقال زعيم الطائفة في أبريل الماضي بعد أن أنقذت الشرطة 15 عضوًا في الكنيسة الذين كانوا يعانون من النحافة المفرطة، وتم اكتشاف الجثث الأولى في قبور في منطقة غابية بمقاطعة كيليفي الساحلية.

وكان الزعيم الطائفي قد تم اتهامه سابقًا بإلقاء خطب متطرفة وتحمل مسؤولية وفاة طفلين في عامي 2017 و 2019. وفي القضية الأولى، حصل الزعيم الطائفي  على براءة من جميع التهم الموجهة إليه. 

ارتكاب جرائم أعمال إرهابية التعذيب الإمتناع عن تناول الطعام الاتهامات

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