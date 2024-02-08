محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

كشف محمود كبيش محامي الإعلامية ريهام سعيد عن مفاجآت جديدة في الاتهامات الموجهة للطبيب اللبناني نادر صعب والذي اجرى عملية تجميل لموكلته وأصابها بتشوهات بوجهها .

تصريحات محامي ريهام سعيد

قال المحامي محمود كبيش في بلاغه للمحامى العام ، إن "ريهام سعيد تعمل إعلامية ومقدمة برامج تلفزيونية، ونظرًا لطبيعة عملها وحرصها على أن تبدو في مظهر أفضل كمثيلاتها في مجال الإعلام، رغبت في إجراء عملية تجميل لتحسين صورة وجهها بعد ما تلاحظ لها من سقوط في الخدين نتيجة إنقاص وزنها".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.