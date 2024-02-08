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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة مقـ.تل محامٍ داخل مكتبه بأسيوط

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (محامى) داخل مكتبه بالطابق الأرضى كائن بدائرة المركز ووجود بعثرة بمحتويات المكتب وسرقة جهاز DVR الخاص بمنظومة الكاميرات.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل، شخصين "لإثنين لهم معلومات جنائية"). 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك لعلمهم بقيام المجنى عليه بالإحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة بمكتبه لإقراضها للأهالى مقابل الحصول على فائدة مالية، فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه، حيث توجه إثنين منهم إلى مكتبه وزعما رغبتهما فى الحصول على قرض مالى وقاما بالإعتداء عليه بالضرب حتى أوديا بحياته وسرقة (مبلغ مالى - عدد 8 جنيهات ذهبية - بعض الإكسسوارات - عدد 3 هواتف محمولة - جهاز DVR الخاص بمنظومة الكاميرات - هارد ديسك).. وتم بإرشادهم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الحصول على قرض العثور على جثة المجني عليه المسروقات امن اسيوط مبالغ مالية

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